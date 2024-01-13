بث مباريات كأس الأمم الأفريقية في 72 مركز شباب بالقليوبية

صرح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بعدد 72 مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تذاع المباريات بـ12 مركز شباب ببنها، و6 مراكز شباب بقليوب، و13 مركز شباب بكفر شكر، والمركز بشبين القناطر، و7 مراكز بشبرا الخيمة، و8 مراكز بالخانكة، و9 مراكز بطوخ، و6 مراكز بالقناطر الخيرية.

تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لخدمة الجمهور المترددين وجذب النشء والشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مرتكز الشباب .

كما تهدف للوقوف بجانب المنتخب في رحلة كأس الأمم الأفريقية 2024 رافعة شعار #شجع_مصر لتشجيع المنتخب للفوز بالبطولة للمرة الثامنة، حيث فاز منتخب مصر لكرة القدم بلقب البطولة 7 مرات على مدار البطولة .