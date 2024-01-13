ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بث مباريات كأس الأمم الأفريقية في 72 مركز شباب بالقليوبية

أشرف صبحي
أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بعدد 72 مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تذاع المباريات بـ12 مركز شباب ببنها، و6 مراكز شباب بقليوب، و13 مركز شباب بكفر شكر، والمركز بشبين القناطر، و7 مراكز بشبرا الخيمة، و8 مراكز بالخانكة، و9 مراكز بطوخ، و6 مراكز  بالقناطر الخيرية.  

تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لخدمة الجمهور المترددين وجذب النشء والشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مرتكز الشباب .

كما تهدف للوقوف بجانب المنتخب في رحلة كأس الأمم الأفريقية 2024 رافعة شعار #شجع_مصر  لتشجيع المنتخب للفوز بالبطولة للمرة الثامنة، حيث فاز منتخب مصر لكرة القدم بلقب البطولة 7 مرات على مدار البطولة .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محافظة القليوبية