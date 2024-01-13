«مارفل» و«دى سى» الأقل حظًا فى خريطة أفلام 2024

أحدثت إضرابات نقابتي الممثلين والكتاب في عام 2023، دمارًا كبيرًا في المشهد السينمائي العالمي، حيث تأخرت بعض المشاريع لفترة طويلة لدرجة أنها لن تصل إلى عام 2024، ما يجعل العام الجديد مُحملًا بعديد من التأجيلات أكثر ما يرغب فيه أصحاب المسارح واستوديوهات الأفلام.

ومع ذلك، هناك الكثير من المشاريع التي تسير على الطريق الصحيح ومن المتوقع أن تكون كبيرة، بدءًا من الأجزاء اللاحقة طويلة الأمد، مثل: «Gladiator 2»، و«Beetlejuice 2»، وصولًا إلى عروض الكتب المُصورة، حيث تُشارك «استديوهات مارفل» بفيلم واحد فقط خلال هذا العام وهو «Deadpool 3»، وكذلك «استديوهات دي سي» بفيلم «Joker: Folie à Deux» للنجم خواكين فينيكس، وفي التقرير التالي نستعرض أهم الأفلام المنتظرة خلال عام 2024:

Dune: Part Two

كان من المُقرر إطلاق الجزء التالي من فيلم «Dune» للمخرج دينيس فيلنوف في عام 2023، ولكن تم تأجيله بسبب إضراب نقابة الممثلين الأمريكية، ومن المُقرر عرضه في الأول من مارس المقبل، من حيث توقف الأخير مع بول أتريدس «تيموثي شالاميت» الذي يتطلع إلى الانتقام لسلالة عائلته بمساعدة الفريمن، وتنضم فلورنس بوغ وأوستن بتلر وكريستوفر والكن إلى فريق التمثيل الذي تقوده أيضًا زندايا.

صدر الجزء الأول في 2021، وحقق العمل نجاحًا واسعًا في شباك التذاكر العالمي وبلغت إيراداته الإجمالية 402 مليون دولار عالميًا.

Challengers

فيلم آخر من عام 2023 تم تأجيله بسبب إضراب الممثلين، وهو فيلم من بطولة زندايا، حيث تلعب دور نجمة تنس تحولت إلى مدرب في مثلث حب مع أبطال متنافسين، يلعب دورهم جوش أوكونور ومايك فايست.

يدور العمل، الذي سيصل صالات السينما في نهاية أبريل المقبل، حول ثلاثة لاعبين كانوا يعرفون بعضهم البعض في فترة المراهقة يلتقون مجددًا في منافسات بطولة كبيرة في رياضة التنس، ما يُشعل المنافسة بينهم من جديد داخل وخارج الملعب.

Furiosa

تلعب الممثلة الشابة آنيا تايلور جوي دور البطولة في فيلم الحركة الجديد «Furiosa» للمخرج الأسترالي جورج ميلر، ومن المتوقع صدوره نهاية مايو المقبل.

تدور أحداث العمل قبل فيلم «Mad Max»، ويرصد بدايات شخصية «فيريوسا» التي سبق وقدمتها النجمة تشارليز ثيرون في فيلم «Mad Max»، وأوضح المخرج، أنه قبل الاستعانة بالممثلة الشابة آنيا تايلور جوي، فكر في استخدام تقنية إزالة الشيخوخة من أجل السماح لـ«ثيرون» بلعب الدور مرة أخرى في مرحلة عمرية أصغر، لكنه قرر عدم القيام بذلك بسبب محدودية تقنية «CGI».

صدر فيلم «Mad Max: Fury Road» في عام 2015 وحصد 6 جوائز أوسكار، وتدور الأحداث في إحدى الصحاري المُقفرة بعد نهاية العالم، يعيش اثنان من الثوار الفارين اللذين يحملان إمكانية استعادة النظام لطبيعته من جديد، أولهما هو «ماكس» الذي قام بدوره توم هاردي، الرجل الذي يسعى وراء التصالح مع الذات بعد خسارته لزوجته وابنه في أعقاب الفوضى التي اجتاحت الكوكب، و«فيوريسا» والتي قامت بدورها تشارليز ثيرون، التي تعتقد أن طريقتها في اﻹصلاح قد تكون مجدية عبر الصحراء.

Inside Out 2

في منتصف يونيو المقبل، يصل جزء جديد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير «Inside Out» للمخرج بيتر دوكتور، والذي حاز جزئه الأول على تقييمات نقدية إيجابية واسعة وقت عرضه عام 2015.

يتبع الجزء الجديد «رايلي» في مرحلة المراهقة، حيث تستكشف العديد من المشاعر الجديدة مثل القلق والحب.

Bad Boys 4

وفي منتصف نفس الشهر أيضًا، يعود النجم ويل سميث لأفلام الحركة بقوة بعد أزمته في حفل جوائز الأوسكار قبل عامين، بجزء رابع جديد من فيلم «Bad Boys». الفيلم يعتبر تكملة لمغامرات «سميث» و«لورانس» الشرطية التي بدأت قبل نحو ثلاثة عقود.

A Quiet Place: Day One

بعد 6 سنوات على طرح فيلم الرعب «A Quiet Place»، تدور أحداث الجزء الجديد، المقرر وصوله نهاية يونيو المقبل، في مدينة نيويورك في اليوم الأول من غزو كائن فضائي، وقد نشأت هذه الميزة من فكرة الممثل والمخرج جون كراسينسكي.

Deadpool 3

لأول مرة منذ 12 عامًا «باستثناء عام 2020، عندما أغلق الوباء دور السينما»، سيكون هناك فيلم واحد من إنتاج «استديوهات مارفل» في عام 2024، وهو فيلم «Deadpool 3» من بطولة رايان رينولدز وهيو جاكمان، الذي سيخرج من التقاعد في دور «وولفيرين» من المتوقع أن يكون فيلمًا كوميديًا ويمتد إلى أكوان متعددة.

Joker: Folie à Deux

أذهل الجزء الأول من فيلم «Joker» هوليوود عندما حقق نجاحًا كبيرًا وحصد مليار دولار على الرغم من تصنيفه ضمن الفئة «R» وتمتعه بميزانية متواضعة «نسبيًا» لفيلم من الكتب المصورة.

يأتي الجزء الثاني في وقت مليء بالتحديات بالنسبة لنوع الكتاب الهزلي، ويُعيد خواكين فينيكس تأدية دور «آرثر فليك» الحائز على جائزة الأوسكار، مع انضمام ليدي جاجا كبطلة مشاركة في هذه المسرحية الموسيقية في فيلم المخرج تود فيليبس.

Gladiator 2

بعد مرور أربعة وعشرين عامًا على فيلم «Gladiator» الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم والذي ترك الجمهور مستمتعًا، يعود ريدلي سكوت بجزء ثانى طويل الأمد. مع وفاة «مكسيموس» الذي لعب دوره راسل كرو، سيشارك في الفيلم النجم بول ميسكال، الذي يلعب دور لوسيوس، ابن لوسيلا «كوني نيلسن». ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين في الملحمة التاريخية دينزل واشنطن وبيدرو باسكال.