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السبت 13 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس الإسكندرية.. نشاط سريع للرياح يسبب الإحساس بالبرودة مع توقعات بسقوط أمطار رعدية

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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أعلنت منذ قليل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن وجود نشاط للرياح تشهده مدينة الإسكندرية اليوم السبت 13 يناير، مثير للرمال والأتربة على مختلف المناطق المكشوفة وتصل سرعتها الى 60-70 كم/س مما يسبب من الإحساس ببرودة الطقس و يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية  وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم تشهد انخفاض طفيف، حيث سجلت اليوم 16 درجة مئوية، وسط تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة، التي مازالت تحجب أشعة الشمس لليوم الرابع على التوالي، مع توقعات سقوط امطار مساء تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء أما نهارا فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءا إلى ( الإسكندرية- البحيرة-كفرالشيخ-دمياط-بورسعيد)، على فترات متقطعة، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5)م وسرعة الرياح من (60-70)كم/ساعة.

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