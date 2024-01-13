العثور على 345 ألف قرص منشطات وأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالزاوية الحمراء

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة شخصين لحيازتهما كميات من المنشطات والأدوية مجهولة المصدر بقصد ترويجها والاتجار بها بالزاوية الحمراء.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك ومدير مخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية – عامل توصيل طلبات - مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل) بإدارة المخزن "دون ترخيص" وحيازة كمية من الأدوية المستوردة والمنشطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بداخل المخزن على (96 ألف قرص منشط متنوع - 210 أقراص مكملات غذائية مستوردة - 245 ألف قرص لأدوية مستوردة متنوعة - 4 آلاف كيس منشط).

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزن دون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.