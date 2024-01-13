إعدام 1.180 طن لحوم فاسدة عثر عليها داخل مخزن بحدائق القبة

آمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم بإعدام كمية من اللحوم عثر عليها داخل مخزن مصنعات لحوم، بدائرة القسم بلغت 1.180 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مصحوبة باي مستندات تدل علي مصدها ضبطت بحوزة صاحب مخزن بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروحة.

تعود الواقعة عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة صاحب مخزن لمصنعات لحوم كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من اللحوم وبدائلها "وجميعها مجهولة المصدر"، وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبها تغير بالخواص الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، بقصد طرحها بالأسواق، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (1.180) طن لحوم وبدائلها "كفتة، حواوشى، دواجن.

وبمواجهته، أيَّد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم تولت التحقيق.

