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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتخلص من محمود متولي

محمود متولي مدافع
محمود متولي مدافع الأهلي
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طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الاستغناء عن خدمات محمود متولي مدافع الفريق خلال الفترة الحالية سواء بالاعارة أو البيع النهائي في ظل الاصابات المتكررة التي يتعرض لها اللاعب وعدم المشاركة في اي مباريات في الفترة الأخيرة.

واطلع "كولر" على التقرير الخاص باللاعب محمود متولي عقب العودة للتدريبات من الجهاز الطبي والذي يتضمن أن اللاعب غير جاهز للمشاركة في التدريبات وأنه يعاني من إصابة عضلية مزمنة ومتكررة.

وتحدث "كولر" مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بضرورة التعاقد مع مدافع جديد في الفترة الحالية وأن محمود متولي خارج حساباته تمام .

وكان محمود متولي قريب من الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي في صفقة عمر كمال عبدالواحد ولكن إدارة نادي فيوتشر رفضت دخول "متولي" في الصفقة وطلبت ضم ثلاثي فريق الشباب.

السويسري مارسيل كولر محمود متولي إصابة عضلية مزمنة