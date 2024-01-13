تعرف على دحان بيدة حكم مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا

استقر الاتحاد الأفريقي كاف، على تعيين الموريتاني دحان بيدا حكماً لمباراة مصر وموزمبيق، في الجولة الأولي من دور المجموعات لمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

الحكم الموريتاني دحان بيدا سيقود مباراة مصر وموزمبيق في الجولة الأولي من دور المجموعات لمسابقة كأس الأمم الأفريقية، ويساعده بيتر كاماكو على تقنية الفار، وتقام المباراة في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل في كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي في كوت ديفوار يوم الأحد المقبل في افتتاح المشوار.

الحكم البالغ 32 عاما أدار للأندية المصرية إجمالا 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

وبدأ دحان بيده التحكيم عام 2013 في فرنسا، وتدرج في التحكيم بفرنسا حتى عام 2015، ثم بدأ التحكيم بعد تلك الفترة في موريتانيا بداية بدوري الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى إلى أن دخل اللائحة الدولية يناير 2018.

الحكم الموريتاني أدار الموسم الجاري قاريا 4 مباريات من بينها افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا التنزاني والتي انتهت بالنتيجة 2-2.

كما أدار مباراة مودرن فيوتشر وسيجندا التنزاني والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 4-1.

وسبق أن أدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

ومن قبل أدار نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما في 2019 وإياب نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية.