طلب إحاطة لإنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي لمدينة القوصية في أسيوط

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، إنه يعد طلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بشأن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي بمدينة القوصية.

وأشار نظير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي بالقوصية والذي يجاور دير المحرق سيكون له عائد اقتصادي كبير.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عددا كبيرا من الأقباط يتوجهون للدير ويعد قبلة لأقباط العالم، بل إن معظمهم يعتبره "القدس الثانية"، خاصة أن دير المحرق به الكنيسة المقدسة التي تحمل المذبح المقدس بعد كنيسة بيت لحم.

وأوضح أن إنشاء مدينة صناعية بجانبه سيفتح الباب للشباب لإيجاد فرص عمل، واستيعابهم، وزيادة الاستثمارات، كما ستفتح بابًا لإقامة الفنادق والمنتجعات.