روسيا فى مجلس الأمن تجدد مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

جددت روسيا مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، إن الوضع في غزة كارثي، حيث قتل آلاف الأشخاص، ونزح مليونان آخرون، ودمرت البنية التحتية المدنية بشكل واسع النطاق.

وأضاف نيبينزيا أن الولايات المتحدة عرقلت جهود وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن جعل الحياة في غزة لا تطاق لا يترك أمام الفلسطينيين أي خيار.

وحذر نيبينزيا من أن الوضع الحالي قد يكون له عواقب وخيمة على العالم أجمع.

وأكد أن الجهود تبذل لمنع الترحيل الجماعي للفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن خطط إغراق غزة ستجعل القطاع غير صالح للسكن.

وشدد نيبينزيا على أن نهج روسيا لم يتغير، وأن موسكو تريد وقفا فوريا لإطلاق النار، حتى لا يمتد الصراع إلى المنطقة بأكملها.

وقال: "بدون وقف فوري لإطلاق النار، فإن الشرق الأوسط معرض لخطر الانزلاق إلى حرب شاملة".