شاهد| نجوم الفن والمشاهير يتوافدون على عزاء والدة لطيفة في مسجد الشرطة

رصدت عدسة البوابة نيوز عزاء والدة الفنانة لطيفة بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير لتقديم واجب العزاء للفنانة لطيفة، والتي سيطر عليها الحزن خلال تلقيها عزاء والدته، وكان من أبرز الحاضرين، مصطفى قمر، أنغام، لبلبة، هند صبري، بوسي شلبي، نبيلة عبيد، لميس الحديدي، وغيرهم من النجوم.

ورحلت والدة الفنانة لطيفة في الأول من يناير الجاري، في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب قيس العرفاوي شقيق الفنانة لطيفة على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام: "ستقام مراسم الدفن من منزلها الكائن 6 نهج محمد عبده خلف مكتب البريد منوبة، اللهم اغفر لها وأرحمها رحمة واسعة واجعل روحها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون".