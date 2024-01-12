نيفين الأنطونى: المرأة المصرية نالت مكانة عالية فى الجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة نيفين جورج الأنطونى عضو مجلس الشيوخ، ان مشاركة المرأة فى العمل السياسى فى الأونة الأخيرة أصبح أمرا ذات أهمية بالغة خاصة انه منذ أواخر القرن الماضي، قد تنامى الوعي العالمي والوعى العربى خاصة بقضايا المساواة والتمكين والديمقراطية.

وأضافت "الأنطونى" : صدّقت معظم الدول العربية على صكوك دولية تُعنى بضمان حقوق الإنسان، لا سيما المرأة، وأدرجتها في دساتيرها، كما أنشأت آليات وطنية لدعم مشاركة المرأة في شتّى المجالات.

وتابعت : إذا نظرنا إلى المرأة المصرية نجدها قد نالت مكانة عالية فى الجمهورية الجديدة وأصبحت لها مكانتها البارزة ايضا بين مصاف الدول المتقدمة؛ إذ بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح للمرأة دورا فعالا فى الحياة السياسية وذلك لقناعته التامة بأن المرأة هى من تشكل نهضة المجتمع وتقوده نحو المستقبل، لتأثيرها العام في صنع النشئ والاجيال القادمة والتي ستتحمل مسؤلية ضخمة في الجمهورية الجديدة.



وأضافت "عضو الشيوخ": منذ تولى الرئيس السيسى لمقاليد الحكم استبدلت المفاهيم السلبية عن المشاركة السياسية للمرأة وصارت إيجابية، فقد تعاظمت المشاركة السياسية للمرأة حيث شملت تمثيلها فى البرلماني بصورة أكثر عددا عما سبق، مشاركتها فى النقابات المهنية، كما لا نستطيع أن ننكر أن المرأة المصرية قد وصلت إلى مراكز صنع القرار، ورسم السياسات العامة، والتمثيل الخارجي للدولة ، وما عزز ذلك هو إتخاذ القيادة السياسية للكثير من الإجراءات التى تتسم بالعدالة وتحقق المساواة، وترتبط بتشريعات دستورية تضمن القضاء على ممارسات التمييز، والتهميش، والإقصاء للمرأة المصرية ذات التاريخ النضالى الكبير على مدى العصور.