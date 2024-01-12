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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية: بدء العمل بالاتجاه المروري الموحد بشارع الغشام في الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه اليوم بدء العمل بالإتجاه المروري الموحد بشارع الغشام في إطار خطة التطوير التي تشهدها عدة مناطق بمدينة الزقازيق  بشوارع (القومية وامتداده - المشير أحمد إسماعيل - فلل الجامعة - طلبة عويضة - الأمن الغذائي) .

أشار المحافظ إلى أن خطة المحافظة لتوحيد الاتجاهات المرورية جاءت بعد أعمال تطوير وتوسعة ورصف مكبرة شهدتها هذه المناطق وذلك لتخفيف حدة الإزدحام وتحقيق سيولة مروريه خاصة في أوقات الذروة ومنعا للتكدسات  لتسهيل حركة المارة والسيارات.

أوضح المحافظ أن شارع الغشام تم تخطيطه وتوحيد اتجاه وتركيب المطبات الصناعية  ليستوعب الكثافات المرورية وحركة السيارات القادمة من ناحية موقف المنصورة والمتجهة إلى شارع طلبه عويضه اتجاه  محور الرمليه  وشارع السلام ، مناشداً المواطنين وقائدي السيارات الالتزام  بتوحيد الاتجاه وعدم المخالفة  لمساعدة رجال المرور للقيام بمهام عملهم ومنعاً لحدوث أزمات مرورية ينتج عنها إعاقة حركة السيارات.

ثمن المحافظ دور رجال المرور لتحقيق الانضباط داخل مدينة الزقازيق ومنع سير التوكتوك في الشوارع الرئيسية  وتفعيل دور لجان المتابعة والأكمنة والحملات المتمركزة في ٦ مناطق (التحرير -  الصاغة- الزراعة -  المحافظة - القومية  شارع عمر شاهين)  والسماح لهذه المركبة بالسير فقط بالشوارع الجانبية والأحياء والمناطق الشعبية.

أكد غراب استكمال خطة التطوير وتخطيط الشوارع وتوحيد الاتجاهات المرورية بباقي الشوارع  سالفة الذكر التي شهدت مؤخرا  أعمال الرصف والتوسعة .

أعمال تطوير وتوسعه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الكثافات المرورية تحقيق سيولة مرورية