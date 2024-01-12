إيهاب فهمي: وضع أرشيف قومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

قال الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه يسعى لتحقيق أهداف المركز الفعلية التي أنشئ من أجلها، وأهمها نشر الثقافة المسرحية والحفاظ على التراث المسرحي والموسيقي والفن الشعبي، ووضع أرشيف قومي للفنون الثلاثة، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ في إطار خطته الطموحة منذ توليه رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ خلال يونيو الماضي.

وتابع: وفي إطار تحقيق تلك الأهداف، وتفعيل هذا الدور الفعلي؛ قامت إدارة التسجيلات بالمركز بالتوثيق المصور (فيديو- فوتوغرافيا) لعروض المسرح المصري في مختلف ميادين الإنتاج التابعة لوزارة الثقافة، مع أرشفتها لإتاحتها للباحثين والدارسين والمهتمين، وهي: "ستوكمان"، "بيت روز"، "باب عشق"، "عجيب وعجيبة"، "سيدتي أنا"، "طيب وأمير"، "همام وعصابة الضباع"، "مغامرات جيمو"، "قرب قرب"، "هاملتهن"، "بعيد عنك"، "المغامرة"، "الحفيد"، "اعترافات زوجية"، "الكأس الأخير"، "نصف وجه"، "الشك"، "يوم عاصم جدا"، "أنوف حمراء"، "النقطة العميا".

بالإضافة إلى فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ ١٦ خلال الفترة من ٢٠٣٣/٧/٩م حتى ٢٠٢٣/٨/١٤م؛ وحفلي الافتتاح والختام، فعاليات "احتفاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي" بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/٣٠م حتى ٢٠٢٣/٧/٥م، فعاليات افتتاح مسرح السامر بعد الانتهاء من أعمال تطويره، فعاليات "صيف الإنتاج الثقافي" الذي أقامه قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٧م حتى ٢٠٢٣/٨/٣١، المشاركة في أسبوع "أهل مصر" لأطفال المناطق الحدودية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٠٣٣/٨/٢٠م حتى ٢٠٢٣/٨/٢٨م، المشاركة في تنفيذ الملتقى الثقافي الثاني عشر للشباب أبناء المناطق الحدودية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/١٨م حتى ٢٠٢٣/٩/٢٥م بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته ال٣٩ الذي أقامه المعهد العالي للفنون المسرحية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/٢٢م حتى ٢٠٢٣/٩/٢٨م، احتفالية المسرح القومي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمسرح القومي، فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة؛ وحفلي الافتتاح والختام خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ م حتى ٢٠٢٣/١٠/٥م، المشاركة في الملتقى الثالث عشر ل"ثقافة وفنون الفتاة والمرأة" خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٤م حتى ٢٠٢٣/١٠/١٣م، توثيق أسبوع "أهل مصر" لشباب المناطق الحدودية بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/٢٢م حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠م، الملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون المرأة ضمن مشروع أهل مصر بمحافظة أسوان خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٢/١٥م حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٥م، الحفل الفني للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في نسختها السادسة؛ بالمسرح القومي وذلك مساء الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م.

وشارك المركز القومي للمسرح لأول مرة في فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال١٦ خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٢٩م حتى ٢٠٢٣/٨/١٤م؛ بإعداد وعرض عدد 10 أفلام وثائقية للسادة المكرمين وإعداد فيلم وثائقي من فعاليات المهرجان للختام (making)، كما قام المركز خلال الشهر الماضي بإعداد وإنتاج فيلم تسجيلي يستعرض السيرة الذاتية والفنية للمؤرخ المسرحي الدكتور/ عمرو دوارة؛ والذي تم عرضه يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م؛ باحتفالية تكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة؛ التي أقامها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بالمسرح القومي، وذلك بعد الاحتفاء الكبير الذي أقامه المركز؛ لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣م؛ في الذكرى الثالثة لوفاته