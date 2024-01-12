شاشة عملاقة.. مركز التنمية الشبابية بالجزيرة يعرض مباريات الأمم الأفريقية

يعرض مركز التنمية الشبابية بالجزيرة مباريات كأس ألأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، على شاشة عملاقة بالمسرح الروماني لتوفير أفضل الخدمات للأعضاء والزائرين والجاليات العربية والأفريقية المقيمة فى مصر.

يأتي هذا بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف اللجنة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، والمدير التنفيذي لقطاع الشباب.

وأنهى مركز التنمية الشبابية بالجزيرة جميع الاستعدادات الخاصة بإذاعة مباريات البطولة بشكل عام ومباريات منتخب مصر بشكل خاص بالتنسيق بين شريف منصور المدير التنفيذي للمركز وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز بالتعاون مع شركة سوبر سبورت لتقديم افضل الخدمات للجمهور تحت شعار يالا نشجع مصر.

وتواصل إدارة العلاقات العامة والاعلام حملاتها الإعلامية التوعوية داخل المركز لمساندة الفراعنة خلال مسيرتة بكاس الامم الافريقية والعودة بلقب البطولة الأفريقية والتتويج بالنجمة الثامنة فى تاريخ منتخب مصر

ودشنت إدارة الاعلام على الصفحة الرسمية لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والصفحات الرسمية الخاصة بالمركز علي السوشيال ميديا هاشتاج “شجع مصر علي المسرح الروماني" لدعم الفراعنة فى البطولة.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساندة ومؤازرة الجماهير المصرية للاعبي المنتخب، لتحقيق الفوز والانتصار بالبطولة الأفريقية فى ظل الدعم غير المحدود من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ظلّ الجمهورية الجديدة

وتحدث وزير الشباب والرياضة، مع لاعبي المنتخب الوطني قبل السفر الي كوت ديفوار خلال زيارتة لمعسكر الفراعنة فى ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وانتظار الشعب المصري فرحة التتويج ببطولة أفريقيا.

وتفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، الساعة العاشرة مساء غدا السبت، بمباراة ساحل العاج صاحب الاستضافة وبين منتخب غينيا بيساو، ويحتضن ملعب استاد إبيمبي «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية المباراة الافتتاحية للعُرس الأفريقي.

يشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة،

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر في البطولة كالاتي

الجولة الأولى: مصر – موزمبيق، يوم الأحد 14 يناير، الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الثانية: مصر – غانا، يوم الخميس 18 يناير، الساعة 10:00مساءً.

الجولة الثالثة: الرأس الأخضر – مصر، يوم الإثنين 22 يناير، الساعة 10:00 مساءً