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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المستشار السابق للرئيس الروسي: أسلوب بايدن سيؤدي إلى حرب عالمية

سيرجي ماركوف
سيرجي ماركوف
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قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن روسيا تتفق مع ما ذكره دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل، ولكن الأسلوب الغبي الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤدي إلى حرب عالمية.

وأضاف "ماركوف" اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأوضح، أن موسكو اقترحت تنفيذ مفاوضات بشأن تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن الحوثيون في اليمن يريدون وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

الحرب في قطاع غزة البحر الاحمر الرئيس الأمريكي جو بايدن