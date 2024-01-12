المستشار السابق للرئيس الروسي: أسلوب بايدن سيؤدي إلى حرب عالمية

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن روسيا تتفق مع ما ذكره دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل، ولكن الأسلوب الغبي الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤدي إلى حرب عالمية.

وأضاف "ماركوف" اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأوضح، أن موسكو اقترحت تنفيذ مفاوضات بشأن تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن الحوثيون في اليمن يريدون وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.