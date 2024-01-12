الاحد.. فتح باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الأسنان

تبدأ اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، في فتح باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات التجديد النصفي، يوم الأحد المقبل، 14 يناير 2024، وحتى الخميس 1 فبراير 2024، وذلك بعد غلق باب الطعون أمس الخميس، وإعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين بالانتخابات لعام 2024.

وقد أظهرت القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، ترشح 4 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالى "الدكور إيهاب هيكل"، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، والدكتور هشام عبد الحكم، بالإضافة إلى تنافس 221 مرشحا على مقاعد النقابة العامة والمناطق " منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد"، مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عام لكل نقابة فرعية، بالإضافة إلى المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.

وتُجرى الانتخابات على مقاعد:

1- النقيب العام لأطباء الأسنان.

2- مقعد مستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عاما، 3 أعضاء تحت 15 عاما".

3- مقاعد مستوى المناطق " منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد".

4- مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عام لكل نقابة فرعية.

5- المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.

ويتم ذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الثالثة مساء، عدا أيام الراحة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، علما بأنه لن يتم تلقى أى طلبات بعد المواعيد المذكورة أو لم يتم تسليمها للبريد قبل المواعيد المحددة.