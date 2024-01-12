طقس الإسكندرية.. استمرار تساقط الأمطار وسط تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة

تشهد مدينة الإسكندرية استمرار تساقط الأمطار العزيزة على معظم مناطق المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك بسبب تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة التي تحجب أشعة الشمس لليوم الثالث على التوالي.

فمع استمرار الرياح الشديدة بسرعة 26 كم/ ساعة، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار بنسبة 20% من متوسطة إلى شديدة على بعض الأحياء.

وسجلت اليوم درجات الحرارة 17 درجة مئوية مع توقعات بارتفاعها مع حلول ساعات الظهيرة، مع استمرار نوة الفيضة الكبرى، والتي تأتي برياح جنوبية غربية، وتستمر لمدة 6 أيام، بأمطار متفاوتة الشدة، ودرجات حرارة منخفضة تسبب الإحساس بالبرودة.

فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم، عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك، يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكون ظاهرة الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ متر، أما عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.