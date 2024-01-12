انفجار أسطوانة غاز.. الاستعلام عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في حريق داخل منزلهم بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن صحة 9 أشخاص من أسرة واحدة إثر تعرضهم للاحتراق نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز بمنزلهم بقرية عرب أبو ساعد التابعة لمركزالصف، تمهيدا لسؤالهم عن أسباب الحادث، وكلفت بانتداب المعمل الفني لمعاينة موقع الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

كان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بقرية عرب أبو مساعد ووجود مصابين.

وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

تبين بالفحص بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف أنه في أثناء إعداد ربة منزل للخبز، انفجرت أسطوانة البوتاجاز بالصالة، مما أسفر عن إصابتها وزوجها وأبنائهما والعمة وأبنائها بحروق.

نقل المصابون التسعة إلى المستشفى المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.