‏ألحان محمد الموجي تصدح في سماء أوبرا الإسكندرية.. صور

أحيت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر، حفلا فنيا، مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وسط حضور جماهيري كبير.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الحان الموسيقار محمد الموجى منها: موسيقى قارئة الفنجان، ويا حلو صبح، والليالي، ومستحيل، وأنا من تراب، وحبيبها، ورسالة من تحت الماء، وحيران، وايه هو ده، والحلوة داير شباكها وغيرها من الأغاني، وذلك بأداء المطربين ياسر سعيد، وأيمن مصطفى، ومصطفى سعد، ومحمد الخولي، وائل أبو الفتوح، وندى غالب، وولاء طلبة، والطفلة شيماء.

جاء الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية للحفاظ علي التراث الموسيقى.