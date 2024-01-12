ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

‏ألحان محمد الموجي تصدح في سماء أوبرا الإسكندرية.. صور

جانب من الحفل
جانب من الحفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحيت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر، حفلا فنيا، مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وسط حضور جماهيري كبير.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الحان الموسيقار محمد الموجى منها: موسيقى قارئة الفنجان، ويا حلو صبح، والليالي، ومستحيل، وأنا من تراب، وحبيبها، ورسالة من تحت الماء، وحيران، وايه هو ده، والحلوة داير شباكها وغيرها من الأغاني، وذلك بأداء المطربين ياسر سعيد، وأيمن مصطفى، ومصطفى سعد، ومحمد الخولي، وائل أبو الفتوح، وندى غالب، وولاء طلبة، والطفلة شيماء.

جاء الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية للحفاظ علي التراث الموسيقى.

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية الموسيقار محمد الموجي