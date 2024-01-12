فلسطين.. قوات الاحتلال تقصف منزلًا في دير البلح وسط القطاع

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في حي المشاعلة بدير البلح وسط قطاع غزة، ونتج عن القصف استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون.

كما استهدفت قوات الاحتلال بمدفعيتها بلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحي جراء تلك العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن، أمس الخميس، قصفت القوات الإسرائيلية منزلًا في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة ونتج عن تلك العدوان استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين.

ويواصل العدوان الإسرائيلي استهدافه للفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، دون تفرقة مستخدمين جميع أنواع آليات الحرب الجوية والبرية، مستهدفين الفلسطينيين ومدمرين للبنية التحتية في قطاع غزة، فكل يوم تتزايد جراح الشعب الفلسطيني بين شهداء ومصابين ومفقودين، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23469 شهيدًا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة حوالي 60 ألفا، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.