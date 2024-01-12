فريده محمد تتأهل لربع نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024

تأهلت المصرية فريدة محمد إلى دور ربع نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على بطلة هونج كونج توماتو هوو فى مباراة الدور الثاني للبطولة، بنتيجة 3-1.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-6 ، 8-11 ، 11-2 ، 12-10 .

بذلك تتأهل فريدة إلى الدور ربع نهائى ومواجهة مصرية خالصة مع نجمتنا نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا.



وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة "فلوريدا المفتوحة للإسكواش"، خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



وتشهد البطولة مشاركة 17 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 6 لاعبين فى منافسات الرجال، و11 لاعبة في منافسات السيدات.