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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فريده محمد تتأهل لربع نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024

فريده محمد
فريده محمد
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تأهلت المصرية فريدة محمد إلى دور ربع نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على بطلة هونج كونج توماتو هوو فى مباراة الدور الثاني للبطولة، بنتيجة 3-1.


وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 
11-6 ، 8-11 ، 11-2 ، 12-10 .
بذلك تتأهل فريدة إلى الدور ربع نهائى ومواجهة مصرية خالصة مع نجمتنا نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا.


وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة "فلوريدا المفتوحة للإسكواش"، خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.


وتشهد البطولة مشاركة 17 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 6 لاعبين فى منافسات الرجال، و11 لاعبة في منافسات السيدات.

فريدة محمد بطولة فلوريدا المفتوحة للأسكواش 2024 سيدات الإسكواش