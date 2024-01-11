وزير البترول الأسبق يكشف أهمية الاعتماد على بدائل الطاقة في مصر

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أهمية الاعتماد على بدائل المنتجات البترولية في ظل ارتفاع أسعارها على مستوى العالم، وخاصة أن وسائل النقل على مستوى العالم تستهلك 60 % من المنتجات البترولية، (السولار والبنزين والمازوت).

وأضاف المهندس أسامة كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك بدائل لتشغيل المراكب والسيارات بالهيدرجين والغاز والكهرباء، وهناك 3 بدائل للطاقة في مصر وتم إطلاق مبادرات لتحويل السيارات للعمل بالغاز واستيراد سيارات تعمل بالكهرباء.

تابع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ما حدث في ملف الطاقة خلال العامين الماضيين كشف حالة من التناغم الشديد بين كافة مؤسسات الدولة المختلفة خاصة أنه هناك العديد من الاتفاقيات التي يتم إبرامها في ملف الهيدروجين الأخضر من هيئة قناة السويس ووزارة الكهرباء والبترول والتخطيط.