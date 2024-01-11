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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأهل تاريخى لفريق سلة هليوبوليس لأول مرة لدور الـ8 بدوري السوبر

فريق سلة هليوبوليس
فريق سلة هليوبوليس
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تأهل فريق هليوبوليس لكرة السلة لدور الثمانية في بطولة السوبر المصري لكرة السلة لأول مرة في النظام الجديد، عقب الفوز المثير  على حساب النادي الأولمبي بنتيجة ٦٣-٥٣.

وأقيمت المباراة في صالة فؤاد سلطان بنادي هليوبوليس فرع مدينة الشروق، حيث شهدت مهارات استثنائية وسيطرة لنادي هليوبوليس على مجريات اللعب، بقيادة المدير الفني رامي جنيدي.

وأعرب مالك البهبيتي، عضو مجلس إدارة نادي هليوبوليس والمشرف على ألعاب الصالات، عن سعادته بالفوز والتأهل التاريخي لدوري سوبر السلة. 

وقال عضو مجلس إدارة النادي ان التأهل يعزز مكانة فريق سلة هليوبوليس في عالم كرة السلة المصرية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يضع نادي هليوبوليس ضمن القوة الرياضية المتميزة، ونتطلع بشغف إلى استكمال المسيرة في مرحلة دور الثمانية من دوري سوبر السلة.

فريق سلة هليوبوليس دوري سوبر السلة نادي هليوبوليس