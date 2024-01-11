تأهل تاريخى لفريق سلة هليوبوليس لأول مرة لدور الـ8 بدوري السوبر

تأهل فريق هليوبوليس لكرة السلة لدور الثمانية في بطولة السوبر المصري لكرة السلة لأول مرة في النظام الجديد، عقب الفوز المثير على حساب النادي الأولمبي بنتيجة ٦٣-٥٣.

وأقيمت المباراة في صالة فؤاد سلطان بنادي هليوبوليس فرع مدينة الشروق، حيث شهدت مهارات استثنائية وسيطرة لنادي هليوبوليس على مجريات اللعب، بقيادة المدير الفني رامي جنيدي.

وأعرب مالك البهبيتي، عضو مجلس إدارة نادي هليوبوليس والمشرف على ألعاب الصالات، عن سعادته بالفوز والتأهل التاريخي لدوري سوبر السلة.

وقال عضو مجلس إدارة النادي ان التأهل يعزز مكانة فريق سلة هليوبوليس في عالم كرة السلة المصرية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يضع نادي هليوبوليس ضمن القوة الرياضية المتميزة، ونتطلع بشغف إلى استكمال المسيرة في مرحلة دور الثمانية من دوري سوبر السلة.