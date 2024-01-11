أمم أفريقيا 2023| منتخب جامبيا يصل كوت ديفوار بعد واقعة الأكسجين.. صور

وصلت بعثة منتخب جامبيا، منذ قليل، إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد واقعة مرعبة على متن طائرتها.

وكان الاتحاد الجامبي لكرة القدم، أعلن صباح اليوم الخميس، إلغاء رحلة طيران منتخب جامبيا إلى كوت ديفوار بسبب عطل فني في الطائرة أدى إلى نقص الأكسجين.

وغادر المنتخب الجامبي بلاده في طريقه إلى ساحل العاج في رحلة أخرى إلى مدينة ياموسوكرو، وفور وصول البعثة، قال الحساب الرسمي لمنتخب جامبيا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله.. لقد هبطنا بسلام في ياموسوكرو».

وعاشت بعثة منتخب جامبيا 9 دقائق مرعبة في الجو خلال الرحلة الأولى المتجهة إلى كوت ديفوار، قبل عودتها إلى العاصمة بانجول بعد نقص الأكسجين بالطائرة، قبل استقلال طائرة أخرى هبطت بسلام في البلد المستضيف لكأس الأمم الأفريقية.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب جامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023، بالمجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات، الكاميرون، السنغال، وغينيا.