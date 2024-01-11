الثلاثاء.. مجلس النواب يحاصر وزير التموين بـ 98 أداة رقابية

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري.

بلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو 98 أداة رقابية، تضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.