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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أبرزهم إدوارد وفردوس عبد الحميد.. نجوم الفن يشاركون في إعلان محمد صلاح الجديد| شاهد

إعلان محمد صلاح الجديد
إعلان محمد صلاح الجديد
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شارك عدد من نجوم الفن في إعلان نجوم منتخب مصر، وشارك به الكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر، والذي تم طرحه اليوم الخميس.
وشارك في الإعلان عن من نجوم الفن وهم فردوس عبد الحميد، إدوارد، سليمان عيد، وظهروا في طائرة الفنانين المتجه إلى كوت ديفوار، وجمعهم حوار طريف مع محمد صلاح.
وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان محمد صلاح الجديد، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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