كأس السوبر الإسباني.. أوساسونا يفرض التعادل على برشلونة بالشوط الأول

فرض فريق أوساسونا، التعادل السلبي على نظيره برشلونة، في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وأوساسونا، إهدار لفرص عديدة من جانب لاعبي الفريقين.

وتصدى إيناكي بينيا حارس مرمى البلوجرانا، لهدف محقق في الدقيقة 39، من تسديدة أنتي بوديمير بعد تمريرات متتالية.

وأصيب البرازيلي رافينيا جناح الفريق الكتالوني، ليضطر تشافي هرنانديز لتبديله بالشاب لامين يامال في الدقيقة 42.

ويشارك برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته حامل لقب الدوري الإسباني، بينما يخوض منافسات البطولة باعتباره وصيف كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

ويواجه الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تخطى الأخير جاره أتلتيكو مدريد في نصف نهائي المسابقة.