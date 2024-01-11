الثانوية العامة 2024.. إجراءات امتحان الطلاب المكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة استمارة اتمام شهادة الثانوية العامة الأحد المقبل، عبر موقعها الالكتروني، والتي تستمر حتى 22 فبراير المقبل.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024، بحزمة من الاجراءات والتعليمات ما يخص الطلاب والمعلمين، وكذا الاستعدادات الأساسية.

وحول موقف وإجراءات الطلاب المكفوفون:

يسمح للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل بالتقدم لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بطريقة برايل ) طبقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن ( ويكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية ويجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة ) وتحت مسئوليتهم، بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل وتطبق عليه نفس الشروط والأحكام المتبعة في امتحان الطلاب المرضى بمرافق.

يسمح للطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ( للمبصرين )، بمرافق طبقًا لما هو متبع في امتحان الطلاب المرضى بمرافق وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام، وفي جميع الحالات السابقة على إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب إخطار الادارة العامة للتربية الخاصة ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة بالحالات السابق ذكرها إن وجدت والتى تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.