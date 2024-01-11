سلة الزمالك يتأهل للدور الأول لدوري السوبر

فاز فريق كرة السلة بالزمالك، على حساب فريق القناة، مساء اليوم الخميس، وذلك في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

وحسم الزمالك مباراة اليوم بنتيجة 75-55، وهو الفوز الثاني للفارس الأبيض على القناة بعدما فاز في المباراة الأولي بنتيجة 72-54، وبذلك يتأهل فريق كرة السلة بالزمالك إلي الدور الأول للدوري.

ويقود فريق سلة الزمالك المدرب وائل بدر، ومحمد السحرتي مدرب عام، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مدير إداري، وإسلام جمعة أخصائي للعلاج الطبيعي وإياد مصطفى محلل أداء.

وكان الزمالك قد قام بتعيين وائل بدر من أجل حصد الألقاب مع الفريق هذا الموسم نظرا لما يمتلكه المدرب من خبرات كبيرة، وذلك خلفا للمدرب أحمد مرعي الذى رحل مؤخرا.