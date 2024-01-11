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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسمين صبرى وسط الجليد فى درجة حرارة ٦ تحت الصفر

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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نشرت الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور جديده لها وسط الجليد لتشارك بها جمهورها.

وشاركت ياسمين صبرى الجمهور بصورة لدرجات الحرارة من وسط الجليد، وكانت درجة الحرارة ٦ درجات تحت الصفر.

تشارك الفنانة ياسمين صبرى فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحة بدور العرض السينمائى، فى سينمات مصر والوطن العربى.

الفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة علاقة النسب وما يتبعها من مناقشة بعض المشاكل بين العائلات، فى إطار كوميدى إجتماعى وسط تصاعد للأحداث.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى شاركت فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "البعبع"، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد انور، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنباوى.

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