محافظ كفر الشيخ يتابع مشكلة الصرف الصحى بمنطقة أبراج الربيع

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تكليفاته لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، بسرعة الإنتهاء من صيانة وتطهير شبكة وبيارات الصرف الصحى بمنطقة أبراج الربيع " الأوقاف " بغرب مدينة كفرالشيخ، خلال 30 يومًا، وبذلك يكون حلًا نهائيًا لمشكلة أهالى منطقة أبراج الربيع " الأوقاف "، مؤكدًا أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل أجهزة المحافظة، مشددًا على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، منطقة أبراج الربيع" الأوقاف " بحى غرب مدينة كفرالشيخ، والتقي بعدد من المواطنين للإستماع الى طلباتهم ومقترحاتهم ميدانيًا ؛ وتلبيةً احتياجاتهم.