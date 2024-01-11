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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع مشكلة الصرف الصحى بمنطقة أبراج الربيع

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتفقد منطقة أبراج الرب
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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تكليفاته لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، بسرعة الإنتهاء من صيانة وتطهير شبكة وبيارات الصرف الصحى بمنطقة أبراج الربيع " الأوقاف " بغرب مدينة كفرالشيخ، خلال 30 يومًا، وبذلك يكون حلًا نهائيًا لمشكلة أهالى منطقة أبراج الربيع " الأوقاف "، مؤكدًا أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل أجهزة المحافظة، مشددًا على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ،  منطقة أبراج الربيع" الأوقاف " بحى غرب مدينة كفرالشيخ، والتقي بعدد من المواطنين للإستماع الى طلباتهم ومقترحاتهم ميدانيًا ؛ وتلبيةً احتياجاتهم.

جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ كفرالشيخ مياه الشرب والصرف الصحي أبراج الربيع بمنطقة أوقاف كفر الشيخ