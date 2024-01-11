كأس السوبر الإسباني.. برشلونة بالقوة الضاربة أمام أوساسونا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث تقام مباراة برشلونة وأوساسونا على ملعب الأول بارك (ملعب نادي النصر السعودي)، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض البلوجرانا، اللقاء ضد أوساسونا بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود الهجوم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رفقة البرازيلي رافينيا، وفيران توريس.

ويشارك برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته حامل لقب الدوري الإسباني، بينما يخوض منافسات البطولة باعتباره وصيف كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

ويواجه الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تخطى الأخير جاره أتلتيكو مدريد في نصف نهائي المسابقة.