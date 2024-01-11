استعدادات مكثفة بشرم الشيخ لإحياء الذكرى الـ20 لضحايا الطائرة الفرنسية

تحيي أسر ضحايا حادث سقوط طائرة "فلاش إيرلاينز"، التي سقطت قبالة شرم الشيخ في البحر الأحمر في الثالث من يناير 2004، الأسبوع المقبل، الذكرى السنوية العشرين للمأساة التي راح ضحيتها 148 شخصًا بينهم‏ 133‏ سائحًا فرنسيا وسائح واحد من المغرب، وآخر من اليابان،‏ ‏إضافة إلى 13‏ من أفراد طاقم الطائرة، ومن المقرر أن تزور أسر الضحايا شرم الشيخ خلال الفترة من 17 يناير الجاري حتى 20 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يشارك في هذه المراسم اللواء الدكتور خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، وسفير فرنسا في مصر مارك باريتي و" لو فان كسيو" القنصل العام الفرنسي بجمهورية مصر العربية، وجيهان خاطي، القنصل الفخري لفرنسا بشرم الشيخ، ورئيس جمعية ضحايا الطائرة فلاش اير لاينز، بجانب مشاركة العشرات من أسر الضحايا الفرنسيين والمصريين.

تقام المراسم أمام النصب التذكاري للضحايا بمنطقة الفنار على هضبة “أم السيد”، والذي شيد على شاطئ البحر في شرم الشيخ.

“البوابة نيوز” تقدم أبرز 10 معلومات عن النصب التذكاري لضحايا الطائرة المنكوبة في السطور التالية:

1- يوجد النصب التذكاري على هضبة" أم السيد" في منطقة الفنار بشرم الشيخ

2- جرى افتتاح النصب التذكاري في شهر مايو عام 2006

3- يرجع تشييد هذا النصب التذكاري؛ تخليدا لذكرى ضحايا حادث الطائرة الفرنسية المنكوبة

4- وقع حادث الطائرة المنكوبة في يوم 3 يناير عام 2004

5- تحطمت الطائرة المنكوبة فوق مياه خليج العقبة على بعد 10 كيلو مترات من شاطئ خليج نعمة

6- تحطمت الطائرة المنكوبة بعد عشر دقائق فقط من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي في طريقها إلى القاهرة ثم إلى باريس

7- بلغ عدد ضحايا الطائرة المنكوبة 148 شخصا لقوا مصرعهم بينهم 133 سائحا فرنسيا ومغربيا ويابانيا و13 من أفراد الطاقم

8- النصب التذكاري عبارة عن حمامات سلام من المعدن فضية اللون

9- يوجد في النصب لوحات جدارية، مدون عليها أسماء الضحايا بلغات مختلفة، وتطل الجداريات على البحر

10- صمم النصب التذكاري كرمز لحادث سقوط الطائرة وتمت معالجته فنيا علي أن يتحرك كلما عصفت به الريح ويهدأ بهدوئها تعبيرا عن فكرة السكون والحركة بين الحياة والموت

كان محافظ جنوب سيناء قد تفقد أمس الأربعاء النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ استعدادا لإقامة تأبين للضحايا، مشيرًا إلى أن التفقد جاء في اطار الاستعداد لزيارة أهالي حادث الطائرة المنكوبة للنصب الأسبوع المقبل، تزامنًا مع ذكرى سقوط الطائرة لتأبين ذويهم، وإلقاء الورود في البحر.

كما التقي اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، " لو فان كسيو" القنصل العام الفرنسي بجمهورية مصر العربية، بحضور "جيهان خاطي" القنصل الفخري لفرنسا بشرم الشيخ، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح؛ استعدادًا لمراسم احياء الذكرى العشرين لحادث الطائرة الفرنسية المنكوبة.

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