من قمة جبال سويسرا.. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء بعد نهاية الإجازة التي حصل عليها لقضاء أعياد الكريسماس مع عائلته وأصدقاءه في سويسرا.

ونشر كولر صورة وهو يستمتع بهوايته المفضلة التزحلق على الجليد في جبال الألب بسويسرا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك وعلق عليها قائلا: بعد فترة شاقة خضنا فيها 23 مباراة خلال 100 يوما، منها 10 مباريات بآخر 33 يوما قبل التوقف الدولي.

وتابع: تخلل تلك الفترة رحلات سفر طويلة ومرهقة إلى تنزانيا مرتين والسعودية مرتين والإمارات وجنوب إفريقيا، بعدها انهمكنا في 3 أسابيع في معسكر طويل من أجل كأس العالم للأندية ثم السوبر المصري.

وأضاف: لم يعرف يومنا في تلك الفترة إلا التدريبات الشاقة ومشاهدة عدد لا حصر له من الفيديوهات وتحليلها استعدادا لضغط وشدة مباريات على أعلى مستوى.

وواصل: بعد تكليل جهودنا ببرونزية كأس العالم ثم كأس السوبر المصري كان لا بد من راحة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تحتاج منا كل ذرة عرق وتعب وجهد خاصة في ظل غياب 12 لاعبا مع منتخباتهم سواء الأول أو الأولمبي.

وأشار: قضيت فترة الإجازة وسط ثلوج جبال سويسرا الخلابة والتي تمنحني دوما القوة والصفاء لم أقم فقط بإعادة شحن طاقتي ولكن استغللت أنا وجزء من فريقي المساعد تلك الإجازة لحضور الدورات التدريبية الإلزامية بشأن تجديد رخصة التدريب.. رسالتي إلى جمهور الأهلي، افتقدكم جدا، وسعيد لرؤيتكم قريبا مرة أخرى.