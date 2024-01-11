الذهب يتراجع 25 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بمقدار 25 جنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد.

وصل سعر جرام عيار 14 حوالي 2100 جنيه للبيع و 2120 جنيه للشراء ، وسعر عيار 18 نحو 2700 جنيه للبيع و 2726 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 24 حوالي 3600 جنيه للبيع و 3634 جنيه للشراء و عيار 21 حوالي نحو 3150 جنيه للبيع و 3331 جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 111.96 ألف جنيه للبيع و 113.03 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 25.2 ألف جنيه للبيع و 25.44 جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب 3.6 مليون جنيه للبيع و 3.634 مليون جنيه للشراء.

