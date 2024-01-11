جمال سلامة: العدل الدولية يمكنها إحالة حكمها بخصوص قوات الاحتلال إلى مجلس الأمن

قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، إنّ رأي محكمة العدل الدولية قانوني استشاري وليس رأيا ملزما إلا إذا لجأ الأطراف إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف سلامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مجلس الأمن الدولي يصطدم بحائط الفيتو الذي من المتوقع أن تشهره الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي قرار يضر بدولة الاحتلال.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ قرار كي يكون ملزما يجب أن تلجأ الأطراف إلى القوى التي لديها المسؤولية الأولى في حفظ الأمن والسلم الدوليين طبقا لميثاق الأمم المتحدة، حيث إن محكمة العدل الدولية تحكم في منازعات وخرق اتفاقيات دولية.

وأكد، أن إسرائيل وقعت على اتفاقية دولية لمنع الإبادة الجماعية، مشددًا على أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية، ولكن الاتفاقيات تقتضي اللجوء إلى مجلس الأمن لإقرار العقوبة الواجبة واللازمة لتطبيق القرارات، فمحكمة العدل الدولية ليس لها آليات للتنفيذ، لكن يمكنها إحالة الحكم إلى مجلس الأمن.

