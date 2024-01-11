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الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: إعدام 526 طن كيلو أغذية فاسدة وتحرير 10 آلاف محضر خلال عام

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية خلال العام الماضي في تعقب المنشآت الغذائية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.
وأكد وكيل الوزارة، فى بيان له اليوم الخميس، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فيما شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، خلال  العام الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي حملات تفتيشية على 16659 منشأة تبين أن 4302 منها دون ترخيص، تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشفت الدكتورة لبنى عابد مدير إدراة مراقبة الأغذية ، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 10746  محضرا، وسحب 4483 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما جرى إعدام 526323 كيلو من أغذية متنوعة و16763  لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكدت مدير إدارة مراقبة الأغذية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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