ننشر تفاصيل بروتوكول التعاون بين مديريتي التضامن والشباب والرياضة في دمياط

استقبل الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط في مكتبة الشيماء عبد المعطي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط والوفد المرافق لها .

رحب الدكتور وليد الشاذلي والوفد المرافق له بالضيوف، مؤكدا أن المديريتين تجمعهما العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة، كالخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الأيتام وذوى الهمم ، ومحاولة إدماجهم في قطاع الشباب و الرياضة.

أشارت مدير مديرية التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تكاتف كل الجهود لخدمة ذوى الهمم و الأيتام في أنحاء المحافظة وتقديم كامل الرعاية في مختلف المجالات .

واتفق الطرفان على عقد بروتوكول تعاون يهدف إلي تنفيذ برامج لصقل مهارات العاملين ومشرفين مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي والمشاركة في الرحلات والمعسكرات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للترويح عن منتسبي دور الرعاية الإجتماعية والتعرف على معالم مصر وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى هذه الفئة الاجتماعية ودعم ذوى القدرات و الهمم في مختلف الأنشطة والفعاليات المتبادلة بين المديريتين.