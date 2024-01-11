مدبولي: تفقدت 6 مصانع اليوم بالمنطقة الصناعية لقناة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه أجرى زيارة إلى 6 مصانع داخل المنطقة الصناعية لقناة السويس اليوم، تبدأ من مستوى الصناعات الثقيلة كمصنع الحديد الذي يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط في طاقته الإنتاجية وتتجاوز 6.2 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أنّ المصنع كان يعرض توسعاته خلال الأعوام المقبلة لإضافة طاقات إنتاجية كبيرة للغاية، كما أنّ تنوع منتجاته يخدم الصناعة المصرية والتصدير.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي في نهاية جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضته شاشة «إكسترا نيوز»: «المصنع الذي كنا فيه صباحا يصدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويا في طاقته»، مشيرا إلى أنّه تفقد العديد من النوعيات الأخرى من الصناعة والتي تحتاجها الدولة المصرية كالصناعات المتوسطة والصغيرة.

وتابع رئيس الوزراء: «زرت مصنعا ينتج اكسسوارات المحمول وبعض العمليات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويصدر للخارج، وكان كل العاملين به فتيات صغار السن حصلن على تعليم متوسط، وهذا أمر مفرح للغاية».