رئيس جامعة بنها يبحث مع سفير تشاد زيادة أعداد الطلاب الوافدين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل جمعه مستشار السفير، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة الوافدين، والدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية.

واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة بنها وبين سفارة دولة تشاد لزيادة عدد الطلاب التشاديين الوافدين للدراسة بها، كما تناول اللقاء أوضاع الطلاب التشاديين بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعه بنها حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لأبنائها الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب في مختلف التخصصات.

كما استعرض " الجيزاوي" التقدم الذي حققته جامعة بنها في ملف التصنيفات الدولية والذي يؤثر إيجابيا في كسب ثقة المستفيدين من الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية التي تقدمها الجامعة، مؤكدا أنها تعمل علي استحداث برامج دراسية جديدة تهدف إلى اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جانبه أكد السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة عن العلاقات الطيبة بين مصر ودولة تشاد ، مؤكدا على دور مصر العظيم والمحوري علي كافة المستويات في القارة الأفريقية والعالم العربي والإسلامي.

كما أعرب السفير سعادته بزيارته جامعة بنها والبرامج الدراسية التي تتميز بها ، مؤكداً حرص سفارة تشاد على زيادة أعداد الطلاب الدارسين فى جامعة بنها.

من جانبهم أعرب الطلاب التشاديين بجامعة بنها عن رضاهم بالخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة لهم والتواصل الدائم معهم من خلال مستويات الإدارة المختلفة بالجامعة.

لقاء سفير تشاد

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