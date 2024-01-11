موعد طرح فيلم "ليلة العيد" في جميع السينمات المصرية

تعيش السينما المصرية حالة من النشاط الفني، بعد طرح عدد من الأعمال السينمائية في موسم منتصف عام 2024، مثل فيلم "أبو نسب والاسكندراني و وليه تعيشها لوحدك" ولقيت هذه الأعمال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد الفنيين.

بجانبه، تستعد الفنانة يسرا لطرح أحدث أعمالها السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، بفيلم "ليلة العيد" المقرر طرحه 25 يناير الجاري مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وطرحت الشركة المنتجة البوستر الترويجي الخاص بالعمل.

وشوقت الفنانة يسرا محبيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عن الإعلان الرسمي لفيلم "ليلة العيد" قائلة: "اتمنى انه يعجبكم"، حيث قابل العمل عدد من التأجيلات حيث تم الإنتهاء من تصويره منذ عامين.

يشارك في بطولة فيلم "ليلة العيد"، يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، نجلاء بدر، محمود حافظ، عبير صبري، يسرا اللوزي، سلوى محمد عثمان، والفنانة القديرة سميحة أيوب ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.