ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. وزيادة بأورنج وفودافون من 30% لـ33%

في خطوة متوقعة، رفعت شركتا الاتصالات أورنج وفودافون مصر، أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تتراوح بين 30% و33%. وتأتي هذه الزيادة بعد قرار مماثل اتخذته شركتي المصرية للاتصالات "وي" واتصالات مصر.

ووفقًا للمواقع الرسمية للشركتين، فقد تم رفع سعر باقة الإنترنت المنزلي بسعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهًا، وارتفاع سعر الباقة بسعة 200 جيجابايت إلى 225 جنيهًا في كل من أورنج وفودافون، وذلك دون إضافة الضريبة.

وشملت الزيادات أيضًا سعر باقة 300 جيجابايت في فودافون لتصل إلى 330 جنيهًا، وزيادة سعر باقة 250 جيجابايت في أورنج إلى 280 جنيهًا. بالإضافة إلى رفع فودافون سعر باقة 600 جيجابايت إلى 650 جنيهًا، ورفعت أورنج سعر باقة 500 جيجابايت إلى 525 جنيهًا.

تأتي هذه الزيادات في سياق تصاعدي للأسعار في قطاع الاتصالات في مصر، مما يثير تساؤلات المشتركين حول مستقبل تكاليف الخدمات الرقمية في البلاد.