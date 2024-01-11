شاب ينهي حياة والدته في السويس لرفضها إعطاءه المال 

طعن شاب والدته في السويس لينهي حياتها بعد خلاف بينهما، ونقل رجال الإسعاف المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مأمور قسم شرطة السويس تلقى بلاغا يفيد حدوث جريمة قتل بضاحية بورتوفيق، وانتقلت قوة رجال المباحث إلى مكان الواقعة بمنطقة باب 5.

وأفادت المعاينة بأن المجني عليها "ماجدة. ث" والدة الشاب حدثت بينها وبين ابنها مشادة كلامية لرفضها إعطاءه المال، ما أثار غضبه ولعب الشيطان في رأسه فاستل سكينا وطعن والدته.

وقال الشهود العيان من الجيران إن المتهم " م. ع " 21 عامًا، كان يعمل بشركة تابعة لهيئة اقتصادية بالسويس، وتم فصله من عمله بعد خضوعه لتحليل ثبت تعاطيه المواد المخدرة، الفترة الماضية.

وانتقلت جهات التحقيق لمكان البلاغ لمناظرة الجثمان، ومعاينة مسرح الجريمة ومناقشة الشهود العيان.