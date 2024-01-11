سقوط عصابة سرقة رؤوس الماشية بالواحات البحرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رؤوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة رؤوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بإستخدام سيارتين "ملاكى وربع نقل" أمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتين.

وأضاف المتهمين بتصريفهم المسروقات لعميلهم سيىء النية تاجر ماشية، مقيم بمحافظة المنيا تم ضبطه وجميع المسروقات 14 رأس "ماشية وأغنام" .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.