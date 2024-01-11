محافظ القاهرة يستقبل وفد مقاطعة خنان الصينية

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بديوان عام المحافظة، وفد مقاطعة خنان الصينية برئاسة الوزير كونغ تشانغشنغ سكرتير الحزب ورئيس لجنة خنان للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصينى.

يأتي ذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات وبحث عقد اتفاقية صداقة وتعاون بين الجانبين لتعميق التعاون في في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة والثقافة.

وأكد محافظ القاهرة، أن اجتماع اليوم مع وفد يمثل مقاطعة خنان يعكس عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر والصين وهو ما يبدو جليًا فى العلاقات الوطيدة التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس دولة الصين الصديقة.

ووجه محافظ القاهرة الشكر للوفد على حفاوة الاستقبال التى تلقاها عند وجوده فى الصين سبتمبر الماضي.

واشار محافظ القاهرة إلى أن هناك تشابه بين مقاطعة خنان وبين محافظة القاهرة فكلتاهما تنتميان إلى حضارة عريقة وبهما نهضة معاصرة ، حيث تتمتع خنان بتراث ثقافي وتاريخي غني، ، كما تلعب مقاطعة خنان دورًا حاسمًا في تاريخ الصين، وكانت مركزًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا لأكثر من 3000 عاما لدولة الصين ، مؤكدًا أن التقدم الهائل ومشروعات البنية التحتية الكبرى التي تم إنشاؤها فى خنان في السنوات الأخيرة في مجالات النقل وبناء الطرق والمطارات ومحطات توليد الطاقة العملاقة بقدرات هائلة يتشابه مع النهضة الحضارية الكبرى التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم إنشاء الطرق والمدن الجديدة على طراز المدن الذكية ، كالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما تم القضاء على العشوائيات .

وأكد المحافظ أن العاصمة لها علاقات صداقة وتعاون وتبادلات في العديد من المجالات مع عدد كبير من المقاطعات والمدن الصينية التي ترتبط بمذكرات تفاهم واتفاقيات صداقة مع محافظة القاهرة.

وأكد كونغ تشانغشنغ سكرتير الحزب ورئيس لجنة خنان للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصينى على تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم لانشاء آليه طويلة المدى لتعزيز التعاون بين الجانبين داعيًا محافظ القاهرة لزيارة الصين لاجراء مزيد من المباحثات حول سبل التعاون بين المدينتين القاهرة وخنان .

وكان محافظ القاهرة قد شارك فى افتتاح منتدى العمد الدولي للسياحة 2023 بمدينة تشنغتشو بالصين بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر ، الذى افتتحه وانغ كاي، محافظ مقاطعة خنان ، حيث كان شعار المنتدى "اكتشاف قوى دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية"، وقد شهد هذا الحدث تجمع رؤساء البلديات وممثلو المدن من 59 مدينة محلية و43 مدينة خارجية في تشنغتشو لمناقشة تعزيز السياحة الثقافية الجديدة.

يذكر أن مقاطعة خنان تتمتع بموقع استراتيجي، حيث تتمتع بشبكة نقل واسعة النطاق، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة، والاتصال من خلال تقنية الجيل الخامس، كما أظهرت نموًا اقتصاديًا من خلال نظام صناعي قوي، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل تصنيع المعدات والمواد الغذائية والمنسوجات والطاقة الكهربائية ومواد البناء والآلات والنفط والغاز الطبيعي.

ومقاطعة خنان هي المنطقة الأساسية لإنتاج الحبوب في الصين، حيث يمثل إنتاج الحبوب والقمح بها جزءًا كبيرًا من انتاج دولة الصين، حيث يلعب دوراً مهماً في ضمان الأمن الغذائي الوطني هناك .