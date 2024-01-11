"العدل الدولية": اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل التوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين

قالت محكمة العدل الدولية، إن جنوب أفريقيا تقول إن ما فعلته إسرائيل في قطاع غزة هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وطالبت من المحكمة إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأوضحت خلال استماع المحكمة لجنوب إفريقيا ودفاعها القانوني بشأن دعوى تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق الفلسطنيين في غزة، أن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بتوفير الحصانة للمدنيين في قطاع غزة.

وأكدت محكمة العدل الدولية، أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل التوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين وتدميرهم جسديًا، لافتة إلى أن المحكمة ستعلن الحكم اليوم دون تأخير.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد وافقت على المثول أمام المحكمة، رغم أنها شنت هجومًا على جنوب أفريقيا بعد رفعها الدعوى، وهاجم رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ومسؤولون آخرون، جنوب أفريقيا، ووصفوا الدعوى بأنها "مؤامرة، وتفتقر إلى أساس واقعي وقانوني".