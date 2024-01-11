وكيل تعليم الوادي يتفقد كنترولات وامتحانات النقل بمدارس التعليم الفني

استأنف سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

حيث تضمنت جولة اليوم الخميس مدارس التعليم الفنى بالخارجة، الخارجة الثانوية الزراعية، المروة التجارية، الخارجة الثانوية الصناعية.

وحرص سيد عبد العزيز على تشجيع الطلاب على الجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، حيث يحظى طلاب المحافظة المتفوقين والمتميزين باهتمام القيادة السياسية .

وتضمنت الجولة تفقد أعمال الكنترول حيث شدد وكيل تعليم الوادي على ضرورة الدقة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.