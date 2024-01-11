محافظ شمال سيناء يلتقي القائم بأعمال رئيس جامعة سيناء

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،ان جامعة سيناء تلعب دوراً كبيراً في عمليات التنمية التي تجري علي أرض المحافظة.

وأشار المحافظ خلال إستقبال الدكتورة جيهان فكري ،القائم بأعمال رئيس جامعة سيناء،للتهنئة بالعام الميلادي الجديد،الي تعدد وتنوع محاور التنمية في شمال سيناء.

بدورها وجهت فكري الشكر إلي محافظ شمال سيناء علي الدور الكبير الذي يقوم به في تنمية وتعمير سيناء ،والي الدعم الكامل للعملية التعليمية علي مستوي المحافظة خاصة التعليم الجامعي.

أشارت فكري إلي مشاركة الجامعة في تعزيز الخدمات المجتمعية والمبادرات التطوعية وإحداث تغيير إيجابي دائم في شمال سيناء بالتعاون مع المحافظة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

حضر اللقاء اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظه، احمد فراج امين عام الجامعه، واللواء جمال الحجاوي مدير امن الجامعه.