بينهم 4 أطفال.. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف الاحتلال منطقة نازحين جنوبي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال بقصف الاحتلال منطقة زراعية تؤوي نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مساء اليوم الأربعاء، إن يوجد حوالي 1.9 مليون نازحٍ في قطاع غزة، أي أكثر من 85% من السكان، لافته إلى ان أن ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لها في القطاع.

وأضافت الوكالة فق بيان، أن 150 ألف شخص اضطروا للابتعاد عن مرافقها بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الوسطى وخان يونس جنوبا.

وأوضحت الوكالة الأممية أن "العدد الإجمالي لموظفيها الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ 146".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 23357.

وقالت الوزارة إن الإصابات في قطاع غزة قد وصلت إلى 59410 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي.