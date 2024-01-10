استشهاد شاب فلسطيني متأثر بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد شابا فلسطينيا متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله قبل يومين.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن الشاب فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاما)، من بلدة بيتونيا غرب رام الله، استشهد إثر إصابته بالرصاص الحي بالبطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله قبل يومين.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الشهيد الخطيب متزوج وأب لطفل لم يتجاوز السنتين.

وباستشهاد الشهيد الخطيب، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل في السابع من أكتوبر إلى 342 شهيدا في الضفة الغربية، و23357 شهيدا في قطاع غزة.